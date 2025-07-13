СБУ ліквідувала агентів ФСБ, які вбили полковника Воронича в Голосіївському районі Києва

СБУ ліквідувала бойову групу ФСБ, причетну до вбивства полковника.

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Служба безпеки України провела спецоперацію, у ході якої було ліквідовано двох агентів ФСБ, причетних до вбивства полковника СБУ Івана Воронича в Києві. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк.

За словами Малюка, агентурно-бойова група ФСБ була відправлена до України для виконання завдання російських спецслужб. Зловмисники — чоловік і жінка — отримали від куратора вказівки стежити за співробітником СБУ, вивчити його розпорядок дня та маршрути пересування. Згодом їм передали координати схованки з пістолетом, оснащеним глушником, який використали для вбивства.

«Агентурно-бойовоа група фсб рф була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича. За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані. Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України – це смерть!» — наголосив Василь Малюк, подякувавши колегам із Нацполіції за професіоналізм.

СБУ зазначає, що протидія російським спецслужбам є пріоритетним напрямком роботи, і 85% злочинів вдається запобігти завдяки випереджальним діям. За фактом вбивства полковника Воронича відкрито кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої був вбитий працівник Служби безпеки України.

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