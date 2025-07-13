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Піраньї в Дніпрі, – чи є привід для паніки

11:49, 13 липня 2025
Хижі гості з Амазонки знову спіймані в українських водах.
Піраньї в Дніпрі, – чи є привід для паніки
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У річці Дніпро періодично виловлюють піраній, хоча їхньою природною домівкою є водойми Південної Америки. Чи можуть ці екзотичні риби прижитися в українських річках, розповіла виданню «Телеграф» іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь.

За словами експертки, піраньї належать до різноманітної таксономічної групи риб, кожен вид якої має специфічні екологічні вимоги. Наразі в Україні не зафіксовано природного розмноження піраній, хоча поодинокі випадки їхньої появи у водоймах трапляються.

Основною перешкодою для поширення піраній у Дніпрі є кліматичні умови. Для життя та розмноження цим рибам потрібна вища температура води, ніж та, що є в українських річках, навіть з урахуванням потепління останніх років. «Треба, щоб було ще тепліше, ось що я скажу», — підкреслила Юлія Куцоконь.

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Дніпро тварини

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