Контрабанда в’язня: у Франції ув’язнений утік із тюрми в сумці співкамерника

З французької тюрми зник в’язень — буквально вийшов упакованим.

Фото: BFMTV

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Ув’язнений утік із в’язниці Корбас поблизу Ліона, сховавшись у сумці іншого в’язня, якого звільнили. Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.

За даними адміністрації в’язниці, про втечу стало відомо вранці 12 липня. Ув’язнений, який відбував кілька тюремних термінів і перебував під ордером на арешт через розслідування щодо організованої злочинності, ймовірно, використав момент звільнення свого співкамерника, щоб непомітно покинути заклад.

Спеціалізований міжрегіональний суд, що займається справами організованої злочинності, розпочав розслідування за фактом втечі та можливої злочинної змови.

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