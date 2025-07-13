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Контрабанда заключенного: во Франции заключенный сбежал из тюрьмы в сумке сокамерника

11:31, 13 июля 2025
Из французской тюрьмы исчез заключенный – буквально вышел упакованным.
Контрабанда заключенного: во Франции заключенный сбежал из тюрьмы в сумке сокамерника
Фото: BFMTV
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Заключенный сбежал из тюрьмы Корбас вблизи Лиона, спрятавшись в сумке другого заключенного, которого освободили. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

По данным администрации тюрьмы, о побеге стало известно утром 12 июля. Заключенный, который отбывал несколько тюремных сроков и находился под ордером на арест из-за расследования об организованной преступности, вероятно, использовал момент освобождения своего сокамерника, чтобы незаметно покинуть заведение.

Специализированный межрегиональный суд, занимающийся делами организованной преступности, начал расследование по факту побега и возможного преступного сговора.

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тюрьма Франция

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