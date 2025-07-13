На пляже румынского курорта нашли вероятные обломки беспилотника

На курорте в Румынии нашли подозрительный металлический фрагмент.

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На пляже курорта Эфорие-Суд в Румынии рыбак обнаружил металлический фрагмент, который может быть частью беспилотника. Об этом сообщила местная газета Adevărul.

По данным издания, рыбак сообщил спасателям о находке, а некоторые туристы предположили, что это может быть обломок крыла беспилотника. На место происшествия прибыла бригада по борьбе с терроризмом, а также было сообщено министерство обороны Румынии. Сейчас власти проводят расследование, чтобы установить происхождение фрагмента.

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