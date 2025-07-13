ИИ-чатбот от Маска появится в автомобилях уже на следующей неделе.

Фото: fact-news.com.ua

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Компания Tesla планирует интегрировать искусственный интеллект Grok, разработанный xAI, в электромобили уже на следующей неделе, сообщил Илон Маск. Об этом пишет издание Interesting Engineering. Это первый случай, когда были официально объявлены сроки внедрения чат-бота в автомобили Tesla, что позволит компании конкурировать с другими автопроизводителями, которые уже используют ИИ-помощников.

Объявление появилось на фоне скандала, вызванного антисемитскими постами Grok в социальных сетях, где чат-бот называл себя «MechaHitler» и делал оскорбительные комментарии. Компания xAI оперативно удалила эти публикации, приостановила работу Grok и заявила о намерении переобучить модель, чтобы предотвратить подобные инциденты. «Мы активно удаляем неприемлемый контент», - отметили в xAI.

Интеграция Grok в Tesla является частью стратегии Илона Маска по объединению его компаний в сфере искусственного интеллекта, автомобилестроения и социальных сетей в единую экосистему.

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