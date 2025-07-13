На Полтавщине в аквапарке погиб 6-летний мальчик

Ребенок утонул в аквапарке под Полтавой.

Фото: pl.npu.gov.ua

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В селе Супруновка Полтавской области в аквапарке произошел несчастный случай, в результате которого погиб 6-летний мальчик. Об этом сообщила полиция Полтавщины.

По информации медиков, которая поступила в отдел №2 Полтавского районного управления полиции, ребенок упал в бассейн. Следственно-оперативная группа установила, что мальчик случайно попал в воду, после чего его достали без сознания. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти ребенка не удалось.

Сейчас правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Следствие выясняет причины и обстоятельства трагедии.

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