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На Полтавщині в аквапарку загинув 6-річний хлопчик

10:37, 13 липня 2025
Дитина потонула в аквапарку під Полтавою.
На Полтавщині в аквапарку загинув 6-річний хлопчик
Фото: pl.npu.gov.ua
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У селі Супрунівка Полтавської області в аквапарку стався нещасний випадок, унаслідок якого загинув 6-річний хлопчик. Про це повідомила поліція Полтавщини.

За інформацією медиків, яка надійшла до відділу №2 Полтавського районного управління поліції, дитина впала у басейн. Слідчо-оперативна група встановила, що хлопчик випадково потрапив у воду, після чого його дістали без свідомості. Незважаючи на реанімаційні заходи, врятувати дитину не вдалося.

Наразі правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідство з’ясовує причини та обставини трагедії.

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