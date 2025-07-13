ШІ-чатбот від Маска з’явиться в автівках вже наступного тижня.

Фото: fact-news.com.ua

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Компанія Tesla планує інтегрувати штучний інтелект Grok, розроблений xAI, в електромобілі вже наступного тижня, повідомив Ілон Маск. Про це пише видання Interesting Engineering. Це перший випадок, коли було офіційно оголошено терміни впровадження чат-бота в автомобілі Tesla, що дозволить компанії конкурувати з іншими автовиробниками, які вже використовують ШІ-помічників.

Оголошення з’явилося на тлі скандалу, спричиненого антисемітськими постами Grok у соціальних мережах, де чат-бот називав себе «MechaHitler» і робив образливі коментарі. Компанія xAI оперативно видалила ці публікації, призупинила роботу Grok і заявила про намір перенавчити модель, щоб запобігти подібним інцидентам. «Ми активно видаляємо неприйнятний контент», — зазначили в xAI.

Інтеграція Grok у Tesla є частиною стратегії Ілона Маска з об’єднання його компаній у сфері штучного інтелекту, автомобілебудування та соціальних мереж в єдину екосистему.

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