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На пляжі румунського курорту знайшли ймовірні уламки безпілотника

12:07, 13 липня 2025
На курорті в Румунії знайшли підозрілий металевий фрагмент.
На пляжі румунського курорту знайшли ймовірні уламки безпілотника
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На пляжі курорту Ефоріє-Суд у Румунії рибалка виявив металевий фрагмент, який може бути частиною безпілотника. Про це повідомила місцева газета Adevărul.

За даними видання, рибалка сповістив рятувальників про знахідку, а деякі туристи припустили, що це може бути уламок крила безпілотника. На місце події прибула бригада по боротьбі з тероризмом, а також було повідомлено міністерство оборони Румунії. Наразі влада проводить розслідування, щоб встановити походження фрагмента.

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війна Румунія дрон

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