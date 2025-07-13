На пляжі румунського курорту знайшли ймовірні уламки безпілотника

На курорті в Румунії знайшли підозрілий металевий фрагмент.

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На пляжі курорту Ефоріє-Суд у Румунії рибалка виявив металевий фрагмент, який може бути частиною безпілотника. Про це повідомила місцева газета Adevărul.

За даними видання, рибалка сповістив рятувальників про знахідку, а деякі туристи припустили, що це може бути уламок крила безпілотника. На місце події прибула бригада по боротьбі з тероризмом, а також було повідомлено міністерство оборони Румунії. Наразі влада проводить розслідування, щоб встановити походження фрагмента.

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