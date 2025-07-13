Пираньи в Днепре, – есть ли повод для паники

Хищные гости из Амазонки снова пойманы в украинских водах.

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В реке Днепр периодически вылавливают пираний, хотя их естественным домом являются водоемы Южной Америки. Могут ли эти экзотические рыбы прижиться в украинских реках, рассказала изданию «Телеграф» ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь.

По словам эксперта, пираньи относятся к разнообразной таксономической группе рыб, каждый вид которой имеет специфические экологические требования. Сейчас в Украине не зафиксировано естественного размножения пираний, хотя единичные случаи их появления в водоемах случаются.

Основным препятствием для распространения пираний в Днепре являются климатические условия. Для жизни и размножения этим рыбам нужна более высокая температура воды, чем та, что есть в украинских реках, даже с учетом потепления последних лет. «Надо, чтобы было еще теплее, вот что я скажу», - подчеркнула Юлия Куцоконь.

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