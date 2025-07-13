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З 2026 року в Україні дівчата зможуть безкоштовно вакцинуватися проти ВПЛ

13:01, 13 липня 2025
В Україні з 2026 року запровадять безоплатну вакцинацію проти вірусу папіломи людини для дівчат 12-13 років.
З 2026 року в Україні дівчата зможуть безкоштовно вакцинуватися проти ВПЛ
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З 2026 року в Україні дівчата віком 12–13 років зможуть безоплатно вакцинуватися проти вірусу папіломи людини (ВПЛ). Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» (МЗУ) уклало контракт на постачання дев’ятивалентної вакцини Gardasil, розробленої американською компанією Merck Sharp & Dohme (MSD). Перші партії вакцини надійдуть до України наприкінці 2025 року для подальшого розподілу по регіонах.

«Зміни, які запроваджені для українського Календаря з 2026 року, дадуть змогу гармонізувати підходи до імунізації з європейськими стандартами та впроваджувати сучасні стратегії. Вакцинація проти ВПЛ-інфекції у країнах ЄС є частиною обов’язкової програми з імунізації, вона ефективна й важлива для України. Така інтервенція покликана зменшити кількість онкологічних захворювань і є стратегічним рішенням», — зазначив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 75 країнах світу дівчата отримують безоплатну одноразову вакцинацію проти ВПЛ. Дев’ятивалентна вакцина захищає від дев’яти штамів вірусу, зокрема двох високого онкогенного ризику, які спричиняють близько 70% випадків раку шийки матки. Найвища ефективність вакцини спостерігається до початку статевого життя, тому її рекомендують у віці 12–13 років.

«Вакцинація – це не лише питання здоров’я, а й справедливості. Ми прагнемо, щоб у кожної дитини в Україні був рівний доступ до профілактики тяжких хвороб. Закупівля вакцини проти ВПЛ через механізм ДКД – це ще один приклад того, як розумна політика у сфері публічних закупівель може рятувати життя», — підкреслив генеральний директор МЗУ Олег Кльоц.

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МОЗ вакцина

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