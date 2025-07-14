В ТЦК напомнили, какие существуют льготы для военнослужащих, ветеранов войны и участников боевых действий

Винницкий областной ТЦК и СП напомнил, в чем разница между понятиями: «военнослужащий», «ветеран войны» и «участник боевых действий», а также какие права и льготы имеют лица с этими статусами.
Военнослужащий
Это лицо, которое в данный момент проходит службу в Вооруженных Силах Украины или других военных формированиях (Нацгвардия, ГПСУ, СБУ и т.д.) по контракту или призыву.
Статус активный, действует только во время прохождения службы.
Права и льготы:
▪️ заработная плата;
▪️ обеспечение (одежда, питание);
▪️ социальные гарантии (медицинское обеспечение, страхование);
▪️ компенсации, например, за аренду жилья;
▪️ отпуска, премии, боевые надбавки (в зоне боевых действий).
УБД — участник боевых действий
Это лицо, которое принимало непосредственное участие в боевых действиях, имеет соответствующие подтверждения и получило удостоверение УБД.
Ими могут быть: военные; добровольцы; члены теробороны; отдельные работники ГСЧС, полиции, медики, которые действовали в боевых условиях.
Этот статус присваивается отдельно — на основании приказа, после проверки документов (приказ, боевой приказ, характеристика, маршрут боевого пути и т.д.).
Льготы УБД (согласно Закону Украины «О статусе ветеранов войны…»):
▪️ бесплатный проезд в транспорте (кроме авиа);
▪️ скидки на коммунальные услуги (до 75%);
▪️ первоочередное обеспечение жильем, медобслуживанием;
▪️ льготы на обучение (для себя и детей);
▪️ право на землю;
▪️ налоговые льготы.
Ветеран войны
Общая категория лиц, которые имеют отношение к военным действиям. Включает три подкатегории:
Ветеран — это статус после прохождения службы или при наличии соответствующего боевого опыта.
Льготы зависят от подкатегории:
▪️ УБД имеет льготы, описанные выше.
▪️ Инвалид войны имеет расширенный пакет — дополнительные выплаты, медицинские программы, реабилитация.
▪️ Участник войны имеет меньше льгот — например, скидка 25% на коммунальные услуги.
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