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В ТЦК напомнили, какие существуют льготы для военнослужащих, ветеранов войны и участников боевых действий

07:00, 14 июля 2025
Льготы для военнослужащих зависят от статуса.
В ТЦК напомнили, какие существуют льготы для военнослужащих, ветеранов войны и участников боевых действий
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Винницкий областной ТЦК и СП напомнил, в чем разница между понятиями: «военнослужащий», «ветеран войны» и «участник боевых действий», а также какие права и льготы имеют лица с этими статусами.

Военнослужащий

Это лицо, которое в данный момент проходит службу в Вооруженных Силах Украины или других военных формированиях (Нацгвардия, ГПСУ, СБУ и т.д.) по контракту или призыву.

Статус активный, действует только во время прохождения службы.

Права и льготы:

▪️ заработная плата;

▪️ обеспечение (одежда, питание);

▪️ социальные гарантии (медицинское обеспечение, страхование);

▪️ компенсации, например, за аренду жилья;

▪️ отпуска, премии, боевые надбавки (в зоне боевых действий).

УБД — участник боевых действий

Это лицо, которое принимало непосредственное участие в боевых действиях, имеет соответствующие подтверждения и получило удостоверение УБД.

Ими могут быть: военные; добровольцы; члены теробороны; отдельные работники ГСЧС, полиции, медики, которые действовали в боевых условиях.

Этот статус присваивается отдельно — на основании приказа, после проверки документов (приказ, боевой приказ, характеристика, маршрут боевого пути и т.д.).

Льготы УБД (согласно Закону Украины «О статусе ветеранов войны…»):

▪️ бесплатный проезд в транспорте (кроме авиа);

▪️ скидки на коммунальные услуги (до 75%);

▪️ первоочередное обеспечение жильем, медобслуживанием;

▪️ льготы на обучение (для себя и детей);

▪️ право на землю;

▪️ налоговые льготы.

Ветеран войны

Общая категория лиц, которые имеют отношение к военным действиям. Включает три подкатегории:

  1. Участник боевых действий (УБД).
  2. Инвалид войны.
  3. Участник войны (без участия в боевых действиях — например, работник тыла в армии в прошлые годы).

Ветеран — это статус после прохождения службы или при наличии соответствующего боевого опыта.

Льготы зависят от подкатегории:

▪️ УБД имеет льготы, описанные выше.

▪️ Инвалид войны имеет расширенный пакет — дополнительные выплаты, медицинские программы, реабилитация.

▪️ Участник войны имеет меньше льгот — например, скидка 25% на коммунальные услуги.

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ВСУ ТЦК

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