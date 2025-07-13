Зеленський сподівається на виконання всіх домовленостей партнерів для захисту України

Зеленський закликав партнерів посилити допомогу Україні.

Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський наголосив на успішному застосуванні дронів-перехоплювачів у боротьбі з російськими атаками та висловив сподівання на виконання міжнародних домовленостей для посилення захисту країни.

За словами глави держави, протягом тижня Росія завдала по Україні понад 1800 ударів дронами, 1200 керованими авіабомбами та 83 ракетами різних типів, посилюючи терор проти українських міст і громад. Незважаючи на це, українські сили протиповітряної оборони демонструють значні результати, зокрема завдяки дронам-перехоплювачам, які лише за цей тиждень знищили сотні російсько-іранських «Шахедів».

Зеленський зазначив, що технологія дронів-перехоплювачів була ключовою темою на зустрічах із міжнародними партнерами. «Шахеди» – один із російських способів затягувати війну. Маємо нейтралізувати цю загрозу, щоб швидше запрацювала дипломатія. Сподіваємося на виконання всіх домовленостей, що посилять наш захист. Розраховуємо на сильні рішення США, Європи, «сімки» та всіх партнерів», — підкреслив він. Президент висловив сподівання на виконання всіх домовленостей із партнерами, зокрема США, країнами Європи та G7, які допоможуть зміцнити безпеку України.

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