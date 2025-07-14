В Киеве разоблачили дельцов, которые за $2600 обещали помочь с получением повестки на ВВК с отсрочкой

За деньги мужчине гарантировали получение повестки с датой следующей явки через месяц-два.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, которые за деньги обещали военнообязанному отсрочить прохождение ВВК на несколько месяцев, а также посреднику, который им помогал.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, их подозревают в получении неправомерной выгоды и пособничестве в получении денег.

Установлено, что в начале мая 37-летнего мужчину задержали сотрудники Оболонского РТЦК и СП. Понимая, что после прохождения ВВК его могут мобилизовать, мужчина через знакомых начал искать контакты людей, которые могли бы ему помочь. Так он нашел двух «помощников».

Сначала они оценили свои услуги в $600, но затем «аппетиты выросли» — и они попросили $1000. За эти деньги мужчине гарантировали получение повестки с датой следующей явки через месяц-два.

Во время нескольких встреч военнообязанный передал посреднику в общей сложности $1600. Ему также сообщили, что за еще $1000 ему могут отсрочить прохождение ВВК. Так он выиграет время, чтобы оформить документы о непригодности к военной службе.

Во время передачи $1000 посредника задержали.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.