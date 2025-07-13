Небезпечний Шипіт – на Закарпатті 38 людей захворіли після вживання води з водоспаду

Причиною масового отруєння стало вживання некип’яченої води з водоспаду Шипіт.

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На Закарпатті зафіксовано масове отруєння: 38 осіб захворіли після вживання води з водоспаду Шипіт, більшість із них — учасники молодіжного неформального фестивалю. Про це повідомили в Закарпатському центрі контролю та профілактики хвороб.

Перші випадки отруєння виявили 8 липня, коли дев’ятеро учасників фестивалю, які проживали в наметах біля водоспаду Шипіт у Пилипецькій територіальній громаді, звернулися по медичну допомогу. Стан хворих оцінювали як легкий або середньої важкості, усіх госпіталізували. До 12 липня кількість постраждалих зросла до 38, з яких 28 — учасники фестивалю, а ще 10 — туристи, які відвідували водоспад.

Усі хворі отримують необхідну медичну допомогу в лікарнях. За даними медиків, випадків тяжкого перебігу хвороби чи летальних наслідків не зафіксовано. Попередньо встановлено, що причиною отруєння стало вживання некип’яченої води з водоспаду Шипіт для пиття та приготування їжі.

Закарпатський центр контролю та профілактики хвороб нагадав про правила безпеки на природі:

не вживати сиру воду з відкритих джерел;

зберігати продукти в належних умовах, особливо в спеку;

дотримуватися особистої гігієни;

у разі появи симптомів отруєння негайно звертатися до лікаря.

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