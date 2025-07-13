Практика судів
  1. В Україні

Заблукали в болотах – двоє запоріжців на кордоні викликали рятувальників

15:43, 13 липня 2025
Прикордонники врятували двох жителів Запоріжжя, які заблукали в болотах на Рівненщині.
Заблукали в болотах – двоє запоріжців на кордоні викликали рятувальників
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Двоє жителів Запоріжжя незаконно проникли в прикордонну зону на Рівненщині, але заблукали в болотах і звернулися по допомогу до контактного центру Державної прикордонної служби України. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Прикордонники оперативно відреагували та виявили двох знесилених і промоклих порушників. Їм була надана медична допомога. З’ясувалося, що чоловіки не мали дозволів на перебування в прикордонній смузі та не змогли пояснити причини свого знаходження в режимній зоні. Наразі щодо них розпочато провадження за порушення прикордонного законодавства, а відповідні правоохоронні органи поінформовано.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ДСНС Запоріжжя Державна прикордонна служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні є проблеми з вмотивованістю судових рішень про продовження строку дії запобіжних заходів – Верховний Суд

Як вирішити проблему, з огляду на те, що Верховний Суд не переглядає ухвали слідчих суддів, поки що незрозуміло.

Студентів будуть готувати до нацспротиву замість базової загальновійськової підготовки – комітет нацбезпеки рекомендував прийняти законопроект

Рекомендований до схвалення законопроект передбачає обов’язковість підготовки громадян до національного спротиву.

Верховна Рада відтермінує відповідальність для лобістів до 2026 року

Правоохоронний комітет рекомендував прийняти закон про відтермінування відповідальності для лобістів – законопроект раніше просила прийняти Американська торговельна палата.

Зарплату суддів та держслужбовців будуть рахувати в орудних величинах – Руслан Стефанчук зареєстрував пакет законопроектів

Замість прожиткового мінімуму – орудні величини: в Україні повністю переформатують порядок розрахунку окладів суддів та держслужбовців – 120 депутатів на чолі з Русланом Стефанчуком зареєстрували пакет законопроектів.

У питаннях відстрочки від призову для чоловіків до 25 років готують зміни – законопроект

Відстрочку від призову під час мобілізації пропонується надавати тим військовозобов’язаним до 25 років, які пройшли базову військову службу, прибравши норми про базову загальновійськову підготовку.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роксолана Качур
    Роксолана Качур
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Притула
    Костянтин Притула
    голова Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Вадим Андрухів
    Вадим Андрухів
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сивокозов
    Олександр Сивокозов
    голова ради приватних виконавців Дніпропетровської області