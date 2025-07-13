Заблукали в болотах – двоє запоріжців на кордоні викликали рятувальників

Прикордонники врятували двох жителів Запоріжжя, які заблукали в болотах на Рівненщині.

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Двоє жителів Запоріжжя незаконно проникли в прикордонну зону на Рівненщині, але заблукали в болотах і звернулися по допомогу до контактного центру Державної прикордонної служби України. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Прикордонники оперативно відреагували та виявили двох знесилених і промоклих порушників. Їм була надана медична допомога. З’ясувалося, що чоловіки не мали дозволів на перебування в прикордонній смузі та не змогли пояснити причини свого знаходження в режимній зоні. Наразі щодо них розпочато провадження за порушення прикордонного законодавства, а відповідні правоохоронні органи поінформовано.

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