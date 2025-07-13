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П’ятиразовий чемпіон світу переграв ChatGPT у шахи

14:49, 13 липня 2025
Норвезький гросмейстер переміг ChatGPT у шаховій партії.
П’ятиразовий чемпіон світу переграв ChatGPT у шахи
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П’ятиразовий чемпіон світу з класичних шахів, норвезький гросмейстер Магнус Карлсен, зіграв партію проти чат-бота ChatGPT від OpenAI та здобув упевнену перемогу. Про це шахіст повідомив у своєму акаунті в соціальній мережі X.

Гра завершилася на 53-му ходу, коли ШІ визнав свою поразку, не втративши жодної фігури з боку Карлсена. «Мені іноді нудно під час подорожі», — прокоментував гросмейстер, опублікувавши скріншот листування, де ChatGPT визнав свою капітуляцію.

У післяматчевому аналізі Карлсен зазначив: «Ви грали дуже добре на початку, зробили цікавий хід, але не змогли правильно його виконати». На прохання гросмейстера ChatGPT оцінив його гру, припустивши, що за стабільної гри в класичному форматі рейтинг Карлсена міг би становити 1800–2000 пунктів за шкалою ФІДЕ або USCF із потенціалом зростання за умови вдосконалення тактики.

ШІ також виділив сильні сторони гри Карлсена:

  • впевнене виконання дебюту з використанням захисту Філідора;
  • стабільність у позиційній грі та чіткі перебудови;
  • точний розрахунок комбінацій, зокрема серія ходів, розпочата з ...Nf3+;
  • бездоганне ведення ендшпілю.

ChatGPT також відзначив дотримання Карлсеном шахових правил і швидку реакцію на спроби ШІ відхилитися від них.

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ChatGPT ШІ

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