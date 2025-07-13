Комісія з добору директора БЕБ розгляне матеріали, отримані від Кабміну

Засідання комісії з добору директора БЕБ відбудеться 14 липня.

Фото: espreso.tv

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Як писала «Судово-юридична газета», 24 червня Конкурсна комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки прийняла рішення, що передасть на розгляд прем’єр-міністру Денису Шмигалю кандидатуру фіналіста конкурсу – Цивінського Олександра Ігоровича. Згодом стало відомо, що Кабмін звернеться до Комісії з добору директора БЕБ з пропозицією повторно подати кандидатури. У свою чергу у Конкурсній комісії з відбору директора БЕБ прокоментували інформацію щодо відмови уряду призначити директором БЕБ Цивінського.

13 липня комісія з добору директора БЕБ України повідомила, що планує розглянути матеріали, отримані від Кабінету Міністрів України. Про це поінформували на Facebook-сторінці комісії

Зазначається, що засідання відбудеться у понеділок, 14 липня, о 9:00.

«На засіданні Комісія планує розглянути матеріали, отримані від Кабінету Міністрів України, та інші запити», - заявили у Комісії.

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