Кабмін звернеться до Комісії з добору директора БЕБ з пропозицією повторно подати кандидатури

В уряді підкреслили, що «дане рішення повністю відповідає положенням закону про Бюро економічної безпеки та забезпечує належне дотримання процедур призначення керівництва БЕБ».

Фото: kmu.gov.ua

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», члени конкурсної комісії з відбору директора БЕБ визначили переможцем конкурсу Олександра Цивінського. А посли країн G7 в Україні привітали завершення відбору директора Бюро економічної безпеки.

Проте 7 липня стало відомо, що Уряд звернеться до Комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включно з безпековими критеріями.

«Кабінет Міністрів України на черговому засіданні розглянув подання Комісії з добору Директора Бюро економічної безпеки України щодо призначення на посаду директора БЕБ. Урядом також було вивчено додаткові матеріали, надані зокрема Службою безпеки України, які стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки. За результатами всебічного розгляду поданих матеріалів та з урахуванням безпекової складової, члени Кабінету міністрів України одноголосно прийняли рішення звернутися до Комісії з добору Директора Бюро економічної безпеки України з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії», - повідомили в уряді.

У повідомленні також сказано, що дане рішення повністю відповідає положенням закону «Про Бюро економічної безпеки» та забезпечує належне дотримання процедур призначення керівництва БЕБ.

«Кабінет міністрів України залишається відданим принципам прозорості та відповідальності у процесі формування керівництва всіх органів виконавчої влади України», - резюмували у повідомленні.

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