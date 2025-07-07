Володимир Зеленський анонсував спеціальну нараду з послами України та назвав очікування

Володимир Зеленський повідомив, що нарада з українськими послами відбудеться через два тижні.

Фото: president.gov.ua

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Президент України Володимир Зеленський за кілька тижнів проведе спецнараду з послами країни. Він очікує від них результатів щодо санкцій проти РФ та допомоги Україні. Про це Глава держави сказав під час вечірнього звернення 7 липня.

«Говорили з міністром закордонних справ України щодо спеціальної наради з українськими послами – уже за два тижні відбудеться ця наша зустріч. Я очікую абсолютно конкретних результатів щодо кожного регіону – передусім щодо санкцій проти Росії, щодо підтримки оборони України та щодо залучення уваги наших партнерів до проєктів відновлення в Україні», - сказав він.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни, зокрема серед дипломатів, а також серед посадовців всередині країни.

Крім того, глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Президент Володимир Зеленський вже ухвалив «певні кадрові рішення» щодо зміни керівників деяких закордонних установ.

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