У липні будуть кадрові рішення щодо керівників деяких посольств — Андрій Сибіга

Андрій Сибіга підкреслив, що від керівників українських дипмісій очікують результатів у вигляді військових пакетів для України, мобілізації гуманітарної і економічної допомоги та підтримки українців за кордоном.

Фото: mfa.gov.ua

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни, зокрема серед дипломатів, а також серед посадовців всередині країни.

Глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Президент Володимир Зеленський вже ухвалив «певні кадрові рішення» щодо зміни керівників деяких закордонних установ. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За словами міністра, кадрові рішення очікуються перед нарадою послів, яка запланована наприкінці липня.

«Геополітична ситуація вимагає від дипломатичної служби пошуку нових адаптованих до реалій і аргументів і підходів. Тому вже зараз Президентом прийняті певні кадрові рішення щодо керівників деяких закордонних установ, адже мірило дуже просте: результат», – сказав міністр.

Андрій Сибіга підкреслив, що від керівників українських дипмісій очікують результатів у вигляді військових пакетів для України, мобілізації гуманітарної і економічної допомоги та підтримки українців за кордоном.

«Все це, власне, і вимірює ефективність того чи іншого керівника закордонної установи. Тому, безумовно, перед нарадою послів, яку схвалив президент України, будуть і відповідні кадрові рішення, які будуть спрямовані саме на посилення дипломатичної служби України», – додав він.

Раніше повідомлялося, що Україна може замінити посла України у США Оксану Маркарову на одного з міністрів.

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