Зеленський анонсував кадрові зміни у дипломатичному корпусі

Володимир Зеленський підкреслив, що кадрові зміни також пройдуть і в управлінні інституціями.

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Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни, зокрема серед дипломатів, а також серед посадовців всередині країни.

«Ми змінимо деякі кадрові позиції, зокрема в українському дипломатичному корпусі, а також в управлінні інституціями, щоб збільшити український потенціал як у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості. Що стосується дипломатичного корпусу, то за місяць – в тому числі у форматі наради з усіма українськими послами – зробимо висновки щодо цієї трансформації», - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Україна може замінити посла України у США Оксану Маркарову на одного з міністрів.

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