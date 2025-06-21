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Україна передала США список зброї, яку готова придбати

18:27, 21 червня 2025
Володимир Зеленський повідомив, що це перелік озброєння на велику суму, і туди входять системи ППО Patriot.
Україна передала США список зброї, яку готова придбати
Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що віцепрем’єрка Юлія Свириденко та керівник ОП Андрій Єрмак передали міністру фінансів США Скотту Бессенту список необхідної зброї, яку Україна готова купити в США. Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

Глава держави зазначив, на зустрічі з Бессентом Свириденко та Єрмак обговорили з американським міністром угоду про мінерали та наступні кроки щодо неї.

«Також вони з Андрієм передали Бессенту саме той пакет зброї, яка нам потрібна. Будемо чекати фідбек», – сказав Зеленський.

Президент додав, що це перелік озброєння на велику суму, і туди входять системи ППО Patriot.

«Як я і сказав, ми готові знайти гроші на весь цей пакет. З президентом Трампом це одна з тем для обговорення. Мені здається, що нам потрібно проговорити і санкції», – додав він.

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США Україна

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