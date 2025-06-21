Украина передала США список оружия, которое готова купить

Владимир Зеленский сообщил, что это перечень вооружения на большую сумму, и туда входят системы ПВО Patriot.

Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вице-премьер Юлия Свириденко и глава Офиса Президента Андрей Ермак передали министру финансов США Скотту Бессенту список необходимого оружия, которое Украина готова купить в США. Об этом он рассказал во время общения с журналистами.

Глава государства отметил, что на встрече с Бессентом Свириденко и Ермак обсудили с американским министром соглашение по полезным ископаемым и следующие шаги по нему.

«Также они с Андреем передали Бессенту именно тот пакет оружия, который нам необходим. Будем ждать фидбэк», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что это перечень вооружения на большую сумму, и туда входят зенитно-ракетные комплексы Patriot.

«Как я и говорил, мы готовы найти средства на весь этот пакет. С президентом Трампом это одна из тем для обсуждения. Мне кажется, нам нужно также обсудить и санкции», — добавил он.

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