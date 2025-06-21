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В Одесской области будут судить предпринимателя, незаконно экспортировавшего древесину в ЕС

23:30, 21 июня 2025
Для подачи таможенной декларации мужчина использовал документы с недостоверной информацией о происхождении товара.
В Одесской области будут судить предпринимателя, незаконно экспортировавшего древесину в ЕС
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В Одесской области завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя, который вывез в страны Европейского Союза древесину по поддельным документам. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Установлено, что ранее судимый за контрабанду житель Ивано-Франковской области, используя реквизиты подконтрольного ему предприятия, специализирующегося на лесопильном и строгальном производстве, повторно совершил преступление.

В целях экспорта за границу лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов, фигурант подделал документы об их происхождении и получил сертификат, предоставлявший ему право экспорта почти 30 м3 лесоматериалов.

Для оформления таможенной декларации мужчина подавал документы, содержащие ложные сведения о происхождении продукции. Чтобы не привлекать внимание контролирующих органов, фигурант перевозил лесоматериалы через различные пункты пропуска.

Директору предприятия поставлено в известность о подозрении за контрабанду лесоматериалов, запрещенных к вывозу, по ч. 2 ст. 201-1 Уголовного кодекса Украины.

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ЕС Украина бюро экономической безопасности

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