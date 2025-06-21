США передислоцируют бомбардировщики-невидимки B-2 ближе к Ирану

Самолет B-2 Spirit способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, включая 13-тонные противобункерные бомбы.

Фото: defence-ua.com

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Группу стратегических бомбардировщиков-невидимок B-2A Spirit передислоцируют с авиабазы Уайтмен в штате Миссури на остров Диего-Гарсия — ключевую военную базу США в Индийском океане. Об этом сообщает издание UK Defence Journal.

Уточняется, что B-2 уже вылетели, и их сопровождают 8 самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker. По данным издания, передислокация американских самолетов осуществляется на фоне израильско-иранского конфликта.

«В последние недели в регион были переброшены десятки американских самолетов, включая истребители, топливозаправщики и разведчики. Два авианосца ВМС США также участвуют в операции наряду с другими силами», — добавляют в издании.

Самолет B-2 Spirit способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, включая 13-тонные противобункерные бомбы Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Также в издании подчеркивается, что к потенциальным целям стратегических бомбардировщиков эксперты относят завод по обогащению урана в Фордо к югу от Тегерана. Объект находится под землей и считается ключевым элементом иранской ядерной программы.

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