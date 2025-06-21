Какие льготы по НДФЛ и военному сбору имеют ФЛ – волонтеры, — разъяснение налоговой

Налоговая служба разъясняет, какие налоговые льготы предусмотрены для физических лиц – волонтеров.

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Налоговая служба в Винницкой области объясняет, какие льготы по НДФЛ и военному сбору имеют ФЛП – волонтёры.

Согласно подпунктам 165.1.64 и 165.1.65 п. 165.1 ст. 165 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VІ с изменениями и дополнениями (далее – НКУ), в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога не включаются следующие доходы:

средства или стоимость имущества (услуг), предоставляемые физическому лицу – волонтёру, с которым заключён договор о ведении волонтёрской деятельности, в части расходов неприбыльной организации, привлекающей к своей деятельности волонтёров, на проведение медицинского осмотра и вакцинации волонтёра, других лечебно-профилактических мероприятий, непосредственно связанных с предоставлением волонтёрской помощи таким лицом в соответствии с Законом от 19 апреля 2011 года № 3236-VI «О волонтёрской деятельности» с изменениями и дополнениями;

возмещение неприбыльной организацией лицу – волонтёру, с которым заключён договор о ведении волонтёрской деятельности, документально подтверждённых расходов, связанных с предоставлением волонтёрской помощи, в размере и в соответствии с перечнем, предусмотренным ст. 11 Закона № 3236.

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