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Дроны и ракеты — Зеленский анонсировал открытие производства оружия за границей

16:03, 21 июня 2025
Владимир Зеленский отметил, что в 2025 году Украина нашла для ОПК 43 миллиарда долларов.
Дроны и ракеты — Зеленский анонсировал открытие производства оружия за границей
Фото: finance.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале программы Build with Ukraine. Уже летом будут подписаны соответствующие соглашения о начале экспорта украинских технологий за границу в формате открытия производственных линий в странах Европы. Об этом он сообщил во время встречи с журналистами.

«Мы начали программу Build with Ukraine, и летом подпишем соответствующие соглашения о начале экспорта наших технологий за границу в формате открытия производственных линий в странах Европы и, возможно, не только — в тех странах, которые нам помогают, которые финансируют производство дронов и начинают финансирование производства ракет в Украине», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Украина будет предоставлять соответствующие технологии для производства в других странах оружия для нас и для них: дроны разных типов, ракеты и, возможно, артиллерию.

«Уже есть соглашения. Во время войны мы планируем всем этим обеспечивать украинские Вооруженные Силы», — добавил он.

Зеленский отметил, что в 2025 году Украина нашла для оборонно-промышленного комплекса 43 миллиарда долларов — это средства на поддержку и финансирование украинского ОПК.

«Украина — это часть безопасности Европы, и мы хотим, чтобы в следующем году на наш ОПК, на внутреннее производство выделяли 0,25 % ВВП того или иного государства-партнера», — сказал он.

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оружие война Владимир Зеленский

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