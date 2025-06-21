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Дрони та ракети — Зеленський анонсував відкриття виробництва зброї за кордоном

16:03, 21 червня 2025
Володимир Зеленський зазначив, що у 2025 році Україна знайшла для ОПК 43 мільярди доларів.
Дрони та ракети — Зеленський анонсував відкриття виробництва зброї за кордоном
Фото: finance.ua
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Президент України Володимир Зеленський заявив про початок програми Build with Ukraine. Вже влітку підпишуть відповідні домовленості про початок експорту українських технологій за кордон у форматі відкриття ліній виробництва в країнах Європи. Про це він сказав під час зустрічі з журналістами.

«Ми почали програму Build with Ukraine, і влітку підпишемо відповідні домовленості про початок експорту наших технологій за кордон у форматі відкриття ліній виробництва в країнах Європи і, може, не тільки – у тих країнах, які нам допомагають, які фінансують виробництво дронів і починають фінансування виробництва ракет в Україні», - сказав він.

Глава держави підкреслив, що Україна надаватиме відповідні технології для виробництва у інших країнах зброї для нас і для них: дрони різного типу, ракети і, можливо, артилерію.

«Вже є домовленості. Під час війни ми плануємо всім цим забезпечувати українські Збройні Сили», - сказав він.

Зеленський додав, у 2025 році Україна знайшла для ОПК 43 мільярди доларів — це гроші на підтримку українського ОПК та фінансування ОПК.

«Україна – це частина безпеки Європи, і ми хочемо, щоб у наступному році на наш ОПК, на внутрішнє виробництво виділяли 0,25 % ВВП тієї чи іншої держави-партнера», - сказав він.

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зброя війна Володимир Зеленський

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