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Легковик врізався в автобус міжнародного сполучення — на трасі поблизу Рівного в ДТП постраждали троє дітей

22:30, 21 червня 2025
Водій автомобіля Renault Lodgy не впорався з керуванням і допустив зіткнення з припаркованим на узбіччі автобусом.
Легковик врізався в автобус міжнародного сполучення — на трасі поблизу Рівного в ДТП постраждали троє дітей
Фото: поліція
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На трасі Київ-Чоп біля Рівного сталася аварія, в якій постраждали діти. Про це повідомляє поліція. 

Так, водій автомобіля Renault Lodgy, 42-річний житель Київщини допустив зіткнення із припаркованим на узбіччі автобусом MAN міжнародного сполучення Бремен-Київ.

У результаті ДТП постраждали пасажири легковика — 36-річна дружина водія та троє дітей: 14-річна дівчинка, 11-річний і 4-річний хлопчики. У дітей попередньо діагностовано травми голови, грудної клітки та забої. Усі вони доправлені до лікарні для обстеження.

Обставини події встановлюються.

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ДТП

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