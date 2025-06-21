Легковик врізався в автобус міжнародного сполучення — на трасі поблизу Рівного в ДТП постраждали троє дітей

Водій автомобіля Renault Lodgy не впорався з керуванням і допустив зіткнення з припаркованим на узбіччі автобусом.

Фото: поліція

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На трасі Київ-Чоп біля Рівного сталася аварія, в якій постраждали діти. Про це повідомляє поліція.

Так, водій автомобіля Renault Lodgy, 42-річний житель Київщини допустив зіткнення із припаркованим на узбіччі автобусом MAN міжнародного сполучення Бремен-Київ.

У результаті ДТП постраждали пасажири легковика — 36-річна дружина водія та троє дітей: 14-річна дівчинка, 11-річний і 4-річний хлопчики. У дітей попередньо діагностовано травми голови, грудної клітки та забої. Усі вони доправлені до лікарні для обстеження.

Обставини події встановлюються.

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