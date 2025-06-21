Ображав матір, вдарив в обличчя і вимагав гроші: на Полтавщині судитимуть домашнього кривдника

Чоловік вимагав гроші у жінки та погрожував розправою.

Фото: Полтавська обласна прокуратура

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На Полтавщині передали до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного мешканця Кременчуцького району, який систематично знущався над матір’ю. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що упродовж 2023-2025 років чоловік, який ніде не працює, систематично скоював домашнє насильство стосовно своєї матері.

Він вимагав у жінки гроші, ображав її нецензурними словами, погрожував фізичною розправою. У травні нинішнього року під час сварки на зупинці громадського транспорту кривдник вдарив 64-річну матір кулаком в обличчя. Потерпіла викликала правоохоронців.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

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