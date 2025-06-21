Обижал мать, ударил в лицо и требовал деньги: на Полтавщине будут судить домашнего обидчика

Мужчина требовал деньги у женщины и угрожал расправой.

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В Полтавской области передали в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего жителя Кременчугского района, который систематически издевался над матерью. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что на протяжении 2023-2025 годов нигде не работающий систематически совершал домашнее насилие в отношении своей матери.

Он требовал у женщины деньги, обижал ее нецензурными словами, угрожал физической расправой.

В мае этого года во время ссоры на остановке общественного транспорта обидчик ударил 64-летнюю мать кулаком в лицо. Потерпевшая вызвала правоохранителей.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

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