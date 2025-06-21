На территории Украины находятся 695 тысяч российских военных — Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что примерно 52 тысячи российских военных находятся на Сумском направлении.

Фото: unian.net

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В настоящее время на территории Украины находятся 695 тысяч российских военных. Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

«На сегодня 695 тысяч российских военных находятся на территории Украины. Плюс Курское, Белгородское направления — там, где они напротив Харькова, напротив Сум. Еще примерно 52 тысячи — это Сумское направление. Общее количество наступлений в сутки — до 200 по всей линии фронта», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что ситуация на Сумщине — это большая проблема для «русских». Они хотят «продать» успех на Сумщине и на Харьковщине.

«Потому что если соответствующего успеха нет, Президент Трамп скорее будет давить на них санкциями. За эту неделю они продвинулись на 200 метров в сторону Сум, и на 200–400 метров мы их оттеснили. 23 % всех бомб, всех ударов по фронту приходится на Сумское направление. В основном — это бомбы и северокорейские ракеты, которые фиксируются в большом количестве.

Днепропетровская область — две, три, четыре человека в ДРГ-группах постоянно пытаются прорваться. Но пока что там у них нет успеха», — добавил он.

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