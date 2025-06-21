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Командировка закончится, должен вернуться, — Зеленский объяснил, куда исчез вице-премьер Чернышев

15:09, 21 июня 2025
Владимир Зеленский заявил, что у Алексея Чернышева командировка, во время которой у него есть 2 задания.
Командировка закончится, должен вернуться, — Зеленский объяснил, куда исчез вице-премьер Чернышев
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Вице-премьер-министр – министр национального единства Алексей Чернышов находится в командировке и имеет две задачи. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, он занимается вопросами, связанными с украинскими беженцами и множественным гражданством.

«То, что мне сказал (премьер-министр Дени Шмыгаль), у него командировка. У него две задачи были от меня, от правительства, от всех нас: первое – это открывать хабы в разных странах, а второе – множественное гражданство. Насколько я понимаю, что он делает эти две вещи», – сказал Зеленский во время общения с журналистами.

Президент добавил, что после окончания командировки Чернышов должен вернуться.

«Командировка закончится, должен вернуться, все», – заявил Владимир Зеленский.

Как известно, вице-премьер-министр — министр национального единства Украины Алексей Чернышов отправился в зарубежную командировку и уже провел ряд международных встреч с представителями Совета Европы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что подписал командировку для Алексея Чернышова до конца текущей недели.

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Владимир Зеленский Алексей Чернышев

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