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Бил шлангом падчерицу и напал на женщину: в Хмельницкой области наказали злоумышленника

19:03, 21 июня 2025
Мужчина с целью ограбления напал на женщину.
Бил шлангом падчерицу и напал на женщину: в Хмельницкой области наказали злоумышленника
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В Хмельницкой области 26-летнего мужчину судили за разбойное нападение на женщину. Об этом сообщает областная прокуратура.

Он приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы.

В марте 2025 года осужденный напал на 52-летнюю местную жительницу. Он повалил женщину на землю и потребовал деньги. После чего срезал ее сумку, забрал документы, кошелек, личные вещи и скрылся.

Также он осужден за причинение легких телесных повреждений малолетней падчерице. Он избил 13-летнюю девочку шлангом за то, что она потеряла монету номиналом в 10 грн.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

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