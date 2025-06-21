В Сумах конфликт между водителями на дороге закончился стрельбой

К дорожному конфликту подключились велосипедист и прохожий.

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В пятницу, 21 июня, в Сумах на улице Герасима Кондратьева произошла драка с применением оружия. Об этом сообщила пресс-служба полиции Сумской области.

Правоохранители установили, что между водителями и пассажирами двух автомобилей произошел конфликт из-за того, что они не поделили дорогу. Группа молодых людей настойчиво требовала, чтобы другой водитель уступил дорогу. В его защиту вмешался проезжавший мимо велосипедист, однако молодчики набросились на него с кулаками.

«Данный инцидент увидел 32-летний прохожий, который сделал замечание. В ответ молодые люди побежали с кулаками уже на него, и один из них начал наносить удары. Прохожий, защищаясь, предупредил о намерении применить оружие, после чего произвел несколько выстрелов. Как впоследствии выяснилось, оружие было травматическим», — сообщили в полиции.

В результате выстрелов нападавший получил огнестрельное ранение, ему была оказана медицинская помощь без госпитализации.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли: травматический пистолет марки «ПМР», патроны, магазины к пистолету и гильзы.

В полиции добавили, что по данному факту зарегистрировано уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Следствие продолжается.

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