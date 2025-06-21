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У Сумах конфлікт між водіями на дорозі завершився стріляниною

21:27, 21 червня 2025
До конфлікту на дорозі долучились велосипедист та перехожий.
У Сумах конфлікт між водіями на дорозі завершився стріляниною
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У п’ятницю, 21 червня, у Сумах на вулиці Герасима Кондратьєва сталася бійка із застосуванням зброї. Про це повідомила пресслужба поліції Сумської області.

Правоохоронці встановили, що між водіями та пасажирами двох автомобілів  стався конфлікт через те, що вони не поділили дорогу. Група молодиків з натиском наполягала, щоб інший водій уступив дорогу. На його захист вступився проїжджаючий на велосипеді чоловік, однак молодики накинулись на нього з кулаками.

«Дану подію побачив 32-річний перехожий, який зробив зауваження. У відповідь молодики побігли з кулаками вже на нього, а один з них почав наносити удари. Перехожий, захищаючись, попередив про намір застосування зброї, після чого здійснив кілька пострілів. Як в подальшому було з’ясовано зброя була травматичною», - заявили у поліції.

У результаті пострілів нападник отримав кульове поранення, йому було надано медичну допомогу без госпіталізації.

Під час огляду місця події поліцейські вилучили: травматичний пістолет марки «ПМР», патрони, магазини до пістолету та гільзи.

У поліції додали, що за даним фактом зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Слідство триває.

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Національна поліція Суми

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