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Сергій Наєв залишив посаду командира тактичної групи «Вугледар»

14:51, 21 червня 2025
Сергій Наєв підбив підсумками своєї служби на посаді.
Сергій Наєв залишив посаду командира тактичної групи «Вугледар»
Фото: facebook.com/serhiynaiev
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Генерал-лейтенант Сергій Наєв залишив посаду командира тактичної групи «Вугледар», яка виконувала завдання у Донецькій області. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«На підставі розпорядження Генерального штабу завершив свою каденцію на посаді командира тактичної групи «Вугледар». Разом із офіцерами органу управління залишаємо один із найгарячіших напрямків Донеччини», - написав він.

Генерал-лейтенант зазначив, що виконання завдань у цьому районі буде покладено на один із новостворених корпусів ЗСУ.

Наєв також підбив підсумками своєї служби на посаді. Він зазначив, що за час його каденції було знищено 19 608 окупантів (9692 загинули та 9916 поранені), 74 танки, 138 ББМ, 316 артилерійських систем, а також утилізовано 1296 одиниць автомобільної техніки.

«Попри чисельну перевагу противника в живій силі та техніці, нам п’ять разів вдавалося покращити тактичне положення, сім разів - заманити ворога в пастку та знищити його техніку. І найголовніше - ми не допустили прориву на Дніпропетровщину», - написав Наєв.

Він додав, що при цьому пріоритетом для нього залишаються життя та здоров’я військових.

«Переконаний: перемагати потрібно не «м'ясними штурмами», а мудрістю, точним прорахунком, винахідливістю та раціональним використанням кожної одиниці техніки», - додав генерал-лейтенант.

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ЗСУ

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