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Сергей Наев покинул должность командира тактической группы «Угледар»

14:51, 21 июня 2025
Сергей Наев подвел итоги своей службы на этой должности.
Сергей Наев покинул должность командира тактической группы «Угледар»
Фото: facebook.com/serhiynaiev
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Генерал-лейтенант Сергей Наев покинул должность командира тактической группы «Угледар», которая выполняла задачи в Донецкой области. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«На основании распоряжения Генерального штаба завершил свою каденцию на должности командира тактической группы «Угледар». Вместе с офицерами органа управления покидаем одно из самых горячих направлений Донетчины», — написал он.

Генерал-лейтенант отметил, что выполнение задач в этом районе будет возложено на один из новосозданных корпусов ВСУ.

Наев также подвел итоги своей службы на этой должности. Он сообщил, что за время его каденции было уничтожено 19 608 оккупантов (9692 погибших и 9916 раненых), 74 танка, 138 ББМ, 316 артиллерийских систем, а также утилизировано 1296 единиц автомобильной техники.

«Несмотря на численное превосходство противника в живой силе и технике, нам пять раз удавалось улучшить тактическое положение, семь раз — заманить врага в ловушку и уничтожить его технику. И самое главное — мы не допустили прорыва на Днепропетровщину», — написал Наев.

Он добавил, что при этом приоритетом для него остаются жизнь и здоровье военнослужащих.

«Убежден: побеждать нужно не «мясными штурмами», а мудростью, точным расчетом, изобретательностью и рациональным использованием каждой единицы техники», — добавил генерал-лейтенант.

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ВСУ

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