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Бив шлангом падчірку та напав на жінку: на Хмельниччині покарали зловмисника

19:03, 21 червня 2025
Чоловік з метою пограбування напав на жінку.
Бив шлангом падчірку та напав на жінку: на Хмельниччині покарали зловмисника
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На Хмельниччині 26-річного чоловіка судили за розбійний напад на жінку. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Його засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі.

У березні 2025 року засуджений напав на 52-річну місцеву жительку. Він повалив жінку на землю та почав вимагати гроші. Після чого зрізав її сумку, забрав документи, гаманець, особисті речі та втік.

Також його засуджено за спричинення легких тілесних ушкоджень малолітній падчериці. Він побив 13-річну дівчинку шлангом за те, що вона загубила монету номіналом 10 грн.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

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