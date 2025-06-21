Відрядження закінчиться, має повернутися, — Зеленський пояснив, куди зник віцепрем'єр Чернишов

Володимир Зеленський заявив, що у Олексія Чернишова відрядження, під час якого у нього є 2 завдання.

Фото: Олексій Чернишов/Фейсбук

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Віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов перебуває у відрядженні та має два завдання. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, він займається питаннями, які повʼязані з українськими біженцями та множинним громадянством.

«Те, що мені сказав (прем’єр-міністр Денис Шмигаль), у нього відрядження. У нього два завдання було від мене, від уряду, від всіх нас: перше – це відкривати хаби в різних країнах, а друге – множинне громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить», – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Президент додав, що після закінчення відрядження Чернишов має повернутися.

«Відрядження закінчиться, повинен повернутися, все», – заявив Володимир Зеленський.

Як відомо, віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності України Олексій Чернишов відправився у закордонне відрядження та вже провів низку міжнародних зустрічей з представниками Ради Європи.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що підписав відрядження для Олексія Чернишова до кінця поточного тижня.

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