Практика судів
  1. В Україні

Відрядження закінчиться, має повернутися, — Зеленський пояснив, куди зник віцепрем'єр Чернишов

15:09, 21 червня 2025
Володимир Зеленський заявив, що у Олексія Чернишова відрядження, під час якого у нього є 2 завдання.
Відрядження закінчиться, має повернутися, — Зеленський пояснив, куди зник віцепрем'єр Чернишов
Фото: Олексій Чернишов/Фейсбук
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов перебуває у відрядженні та має два завдання. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави,  він займається питаннями, які повʼязані з українськими біженцями та множинним громадянством. 

«Те, що мені сказав (прем’єр-міністр Денис Шмигаль), у нього відрядження. У нього два завдання було від мене, від уряду, від всіх нас: перше – це відкривати хаби в різних країнах, а друге – множинне громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить», – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Президент додав,  що після закінчення відрядження Чернишов має повернутися.

«Відрядження закінчиться, повинен повернутися, все», – заявив Володимир Зеленський.

Як відомо, віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності України Олексій Чернишов відправився у закордонне відрядження та вже провів низку міжнародних зустрічей з представниками Ради Європи.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що підписав відрядження для Олексія Чернишова до кінця поточного тижня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Володимир Зеленський Олексій Чернишов

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Повернення виконавчого документа стягувачу у зв’язку з відсутністю у боржника майна не є підставою для виключення відомостей з Єдиного реєстру боржників

Підстави для виключення відомостей з Єдиного реєстру боржників є вичерпними і повернення документа через відсутність майна до них не належить.

Очна освіта – лише за умови обов’язкових щеплень: Кабмін зазначає, що у країнах ЄС для батьків є навіть штрафи за відмову від вакцинації дітей

Законопроект про обов’язковість вакцинації для відвідування закладів освіти було розроблено за участі міжнародних фахівців в сфері захисту населення від інфекційних хвороб.

У 2024 році за збут та зберігання наркотиків засуджено більше 1500 військовослужбовців – дослідження

Кількість військових, засуджених за збут та зберігання наркотичних речовин значно зросла у порівнянні з 2022 роком.

В АРМА підвищать посадові оклади — скільки будуть платити радникам і помічникам

«Голий» посадовий оклад помічників та радників в АРМА буде складати близько 70 тисяч грн, голови АРМА після відбору за участі міжнародних експертів – від 133 тисяч грн.

Військовослужбовців з вищою психологічною чи медичною освітою заборонять призначати на посади, не пов’язані з медслужбою – Зеленський підписав указ

Зеленський заборонив призначати на військові посади, не пов’язані з медичною службою, військовослужбовців з вищою освітою психологів, медиків, фармацевтів, реабілітологів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Чопко
    Юрій Чопко
    суддя Господарського суду Тернопільської області