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На території України перебуває 695 тисяч російських військових — Зеленський

15:45, 21 червня 2025
Володимир Зеленський зазначив, що приблизно 52 тисячі російських військових знаходяться на Сумському напрямку.
На території України перебуває 695 тисяч російських військових — Зеленський
Фото: unian.net
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Наразі на території України перебувають 695 тисяч російських військових. Про це розповів Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

«На сьогодні 695 тисяч російських військових перебувають на території України. Плюс Курський, Бєлгородський напрямки – там, де вони напроти Харкова, напроти Сум. Є ще приблизно 52 тисячі із Сумського напрямку. Загальна кількість наступів на добу – до 200 по всій лінії фронту», - сказав він.

Глава держави підкреслив, що ситуація на Сумщині – це велика проблема для «русскіх». Вони хочуть «продати» успіх на Сумщині і на Харківщині.

«Тому що, якщо успіху відповідного немає, Президент Трамп скоріше буде тиснути на них санкціями. За цей тиждень на 200 метрів вони просунулися в бік Сум, і на 200–400 метрів ми відштовхнули їх. 23 % всіх бомб, всіх ударів, які є по фронту, припадають на Сумський напрямок. Переважно бомби і північнокорейські ракети, які фіксуються у великій кількості.

Дніпровська область – дві, три, чотири людини в ДРГ-групах постійно пробують прориватися. Але поки що там у них немає успіху», - додав він.

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росія ЗСУ Україна війна Володимир Зеленський

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