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Легковушка врезалась в автобус международного сообщения — на трассе вблизи Ровно в ДТП пострадали трое детей

22:30, 21 июня 2025
Водитель автомобиля Renault Lodgy не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным на обочине автобусом.
Легковушка врезалась в автобус международного сообщения — на трассе вблизи Ровно в ДТП пострадали трое детей
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На трассе Киев-Чоп возле Ровно произошла авария, в которой пострадали дети. Об этом сообщает полиция.

Так, водитель автомобиля Renault Lodgy, 42-летний житель Киевщины, допустил столкновение с припаркованным на обочине автобусом MAN международного сообщения Бремен-Киев.

В результате ДТП пострадали пассажиры легковушки - 36-летняя жена водителя и трое детей: 14-летняя девочка, 11-летний и 4-летний мальчики. У детей предварительно диагностированы травмы головы, грудной клетки и ушибы. Все они доставлены в больницу для обследования.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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ДТП

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