Практика судів
  1. В Україні

Які пільги з ПДФО і військового збору мають ФО – волонтери, — роз’яснення податкової

23:01, 21 червня 2025
Податкова служба роз’яснює, які податкові пільги передбачені для фізичних осіб – волонтерів.
Які пільги з ПДФО і військового збору мають ФО – волонтери, — роз’яснення податкової
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба у Вінницькій області пояснює, які пільги з ПДФО і військового збору мають ФО – волонтери.

Відповідно до підпунктів 165.1.64 та 165.1.65 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:

- кошти або вартість майна (послуг), що надаються фізичній особі – волонтеру, з якою укладено договір про провадження волонтерської діяльності, в частині витрат неприбуткової організації, що залучає до своєї діяльності волонтерів, на проведення медичного огляду та вакцинації волонтера, інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов’язаних з наданням волонтерської допомоги такою особою відповідно до Закону від 19 квітня 2011 року № 3236-VI «Про волонтерську діяльність» із змінами та доповненнями;

- відшкодування неприбутковою організацією особі – волонтеру, з якою укладено договір про провадження волонтерської діяльності, документально підтверджених витрат, пов’язаних з наданням волонтерської допомоги, у розмірі та відповідно до переліку, що передбачені ст. 11 Закону № 3236.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

податкова волонтери

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадян України може побільшати – для кого з іноземців законом про множинне громадянство спрощено порядок набуття українського громадянства

Верховна Рада прийняла закон про множинне громадянство: хто з іноземців зможе отримати громадянство України за спрощеними правилами.

Рада заборонила зараховувати обвинувачених у скоєнні тяжких корупційних злочинів до лав ЗСУ

Закон встановлює заборону на комплектування ЗСУ та інших військових формувань обвинуваченими у скоєнні тяжкого корупційного злочину, якщо справа слухається у суді.

Кабмін опублікував постанову про групи ППО, які зможуть використовувати власну зброю і матимуть право на виплату до 100 тисяч грн

У разі включення члена добровольчого формування до складу групи ППО до контракту добровольця обов’язково вноситься умова про заборону його направлення для виконання бойових чи інших завдань, крім здійснення заходів з ППО

Кабмін змінив порядок видачі посвідчення моряка

Зокрема уряд встановив, що розміщений за кордоном відокремлений підрозділ ДП «Сервісний центр морського та річкового транспорту» здійснює прийняття документів для оформлення, видачі, обміну посвідчення особи моряка громадянам України, які перебувають за кордоном.

У Раді зареєстрували законопроект про автоматичне продовження повноважень мовного Омбудсмена на час воєнного стану

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про автоматичне продовження повноважень Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня на час воєнного стану.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Літвінова
    Ірина Літвінова
    суддя Київського районного суду м. Одеси