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США передислоковують бомбардувальники-невидимки B-2 ближче до Ірану

18:09, 21 червня 2025
Літак B-2 Spirit може нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси, включаючи 13-тонні протибункерні бомби.
США передислоковують бомбардувальники-невидимки B-2 ближче до Ірану
Фото: defence-ua.com
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Групу стратегічних бомбардувальників-невидимок B-2A Spirit передислоковують з авіабази Уайтмен у штаті Міссурі на острів Дієго-Гарсія – ключову військову базу США в Індійському океані. Про це стверджує видання UK Defence Journal.

Зазначається, що B-2 вже вилетіли і їх супроводжують 8 літаків-заправників KC-135 Stratotanker. За даними видання, передислокація американських літаків здійснюється на тлі ізраїльсько-іранського конфлікту.

«В останні тижні в регіон було перекинуто десятки американських літаків, включаючи винищувачі, паливозаправники та розвідники. Два авіаносці ВМС США також беруть участь в операції, поряд з іншими силами», - додають у виданні.

Літак B-2 Spirit може нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси, включаючи 13-тонні протибункерні бомби Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Також у виданні підкреслюється, що до потенційних цілей стратегічних бомбардувальників експерти відносять завод зі збагачення урану в Фордо на південь від Тегерана. Об'єкт знаходиться під землею та вважається ключовим елементом іранської ядерної програми.

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США Іран

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