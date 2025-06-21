США передислоковують бомбардувальники-невидимки B-2 ближче до Ірану

Літак B-2 Spirit може нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси, включаючи 13-тонні протибункерні бомби.

Фото: defence-ua.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Групу стратегічних бомбардувальників-невидимок B-2A Spirit передислоковують з авіабази Уайтмен у штаті Міссурі на острів Дієго-Гарсія – ключову військову базу США в Індійському океані. Про це стверджує видання UK Defence Journal.

Зазначається, що B-2 вже вилетіли і їх супроводжують 8 літаків-заправників KC-135 Stratotanker. За даними видання, передислокація американських літаків здійснюється на тлі ізраїльсько-іранського конфлікту.

«В останні тижні в регіон було перекинуто десятки американських літаків, включаючи винищувачі, паливозаправники та розвідники. Два авіаносці ВМС США також беруть участь в операції, поряд з іншими силами», - додають у виданні.

Літак B-2 Spirit може нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси, включаючи 13-тонні протибункерні бомби Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Також у виданні підкреслюється, що до потенційних цілей стратегічних бомбардувальників експерти відносять завод зі збагачення урану в Фордо на південь від Тегерана. Об'єкт знаходиться під землею та вважається ключовим елементом іранської ядерної програми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.