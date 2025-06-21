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На Одещині судитимуть підприємця, який незаконно експортував деревину в ЄС

23:30, 21 червня 2025
Для подання митної декларації чоловік використовував документи з недостовірною інформацією про походження товару.
На Одещині судитимуть підприємця, який незаконно експортував деревину в ЄС
Фото: БЕБ
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На Одещині завершили досудове розслідування щодо підприємця, який вивіз до країн Європейського Союзу деревину за підробленими документами. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки. 

Встановлено, що раніше судимий за контрабанду мешканець Івано-Франківської області, використовуючи реквізити підконтрольного йому підприємства, що спеціалізується на лісопильному та стругальному виробництві, повторно вчинив злочин. 

З метою експорту за кордон лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, фігурант підробив документи про їх походження та отримав сертифікат, який надавав йому право експорту майже 30 м3 лісоматеріалів.

Для оформлення митної декларації чоловік подавав документи, які містили неправдиві відомості про походження продукції. Аби не привертати увагу контролюючих органів фігурант перевозив лісоматеріали через різні пункти пропуску.

Директору підприємства повідомлено про підозру за контрабанду лісоматеріалів, заборонених до вивезення, за ч. 2 ст. 201-1 Кримінального кодексу України.

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ЄС Україна бюро економічної безпеки

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