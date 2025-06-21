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Зеленский анонсировал кадровые изменения в дипломатическом корпусе

16:21, 21 июня 2025
Владимир Зеленский подчеркнул, что кадровые изменения также пройдут и в управлении учреждениями.
Зеленский анонсировал кадровые изменения в дипломатическом корпусе
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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения, в частности среди дипломатов, а также среди должностных лиц внутри страны.

«Мы изменим некоторые кадровые позиции, в частности в украинском дипломатическом корпусе, а также в управлении учреждениями, чтобы увеличить украинский потенциал как в отношениях с партнерами, так и потенциал внутренней украинской устойчивости. Что касается дипломатического корпуса, то в течение месяца — в том числе в формате совещания со всеми украинскими послами — сделаем выводы относительно этой трансформации», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Украина может заменить посла Украины в США Оксану Маркарову на одного из министров.

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Владимир Зеленский

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