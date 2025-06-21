В июле будут кадровые решения по руководителям некоторых посольств — Андрей Сибига

Андрей Сибига подчеркнул, что от руководителей украинских дипмиссий ожидают результатов в виде военных пакетов для Украины, мобилизации гуманитарной и экономической помощи, а также поддержки украинцев за рубежом.

Фото: mfa.gov.ua

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения, в частности среди дипломатов и должностных лиц внутри страны.

Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Президент Владимир Зеленский уже принял «определенные кадровые решения» по смене руководителей некоторых зарубежных учреждений. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

По словам министра, кадровые решения ожидаются перед совещанием послов, которое запланировано на конец июля.

«Геополитическая ситуация требует от дипломатической службы поиска новых, адаптированных к реалиям аргументов и подходов. Поэтому уже сейчас Президентом приняты определенные кадровые решения в отношении руководителей некоторых зарубежных учреждений, ведь критерий очень простой: результат», — сказал министр.

Андрей Сибига подчеркнул, что от руководителей украинских дипмиссий ожидают результатов в виде военных пакетов для Украины, мобилизации гуманитарной и экономической помощи, а также поддержки украинцев за границей.

«Все это, собственно, и измеряет эффективность того или иного руководителя зарубежного учреждения. Поэтому, безусловно, перед совещанием послов, которое одобрил президент Украины, будут и соответствующие кадровые решения, направленные на усиление дипломатической службы Украины», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Украина может заменить посла Украины в США Оксану Маркарову на одного из министров.

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