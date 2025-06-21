В Бразилии во время полета загорелся и упал воздушный шар, восемь человек погибли — видео

В городе Прая-Гранде загорелся и упал воздушный шар.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 21 июня, в бразильском городе Прая-Гранде — южном районе штата Санта-Катарина, известном как «бразильская Каппадокия», загорелся и упал воздушный шар с 21 человеком на борту. Об этом сообщает Globo.

В результате трагедии погибло восемь человек: четверо получили смертельные ожоги еще в корзине, остальные — погибли при падении. Еще 13 человек пострадали. Среди пострадавших есть тяжелораненые — по меньшей мере пятеро были доставлены в больницу Носса-Сеньора-де-Фатима в центре Прая-Гранде.

По словам пилота, возгорание началось в корзине аэростата — предположительно из-за неисправности паяльной лампы. Причины трагедии продолжает расследовать полиция.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.